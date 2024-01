GLORIE NOSTRANE

Così Urbano da fare il sindaco. Salvini pensò a Cairo per Milano

Berluschino smentisce ma la politica lo attrae, eccome. Alla radio racconta l'offerta che gli fece il leader della Lega. "Ho rinunciato, stavo scalando Rcs", ma nel futuro chissà: "In fondo è la mia città", afferma il patron del Toro. Che si definisce "di centro, proprio di centro"

“Se è vero che nel 2015 Salvini mi propose di candidarmi a sindaco di Milano? Poi io decisi di scalare Rcs... anche se, ammesso che avessi vinto, sarebbe stato bellissimo fare il sindaco di Milano”. Lo racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Salvini le chiese esplicitamente di scendere in campo? “Ci siamo visti e mi ha chiesto se era una cosa che poteva interessarmi”. Candidato per il centrodestra? “Sì. Milano è la mia città e poteva essere una cosa bella. Poi non era possibile perché ero impegnato col mio lavoro e stavo pensando di prendere Rcs dunque poi ho rinunciato. Ma non so – ha ragionato l’imprenditore piemontese “per caso” – se sarei stato adatto a farlo con Salvini sinceramente”. Le piacerebbe fare il sindaco di Milano però? “Milano è la mia città, la adoro perché no?” Qual è stato il momento in cui è stato più vicino ad entrare in politica? “Forse quella volta lì”, sorvolando su un paio di tentazioni poi accantonate. Meglio fare il sindaco, il governatore o il premier? “Mi sa la terza...”. Lei è di centrodestra o di centrosinistra? “Io sono di centro, proprio centro”. Come Matteo Renzi? “Lui è uno molto bravo peccato che oggi non abbia il consenso di una volta. Anche Calenda è molto bravo ma insieme non vanno d’accordo”. Alle ultime politiche ha votato per loro? “Ho votato ma non si dice per chi”.