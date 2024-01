OPERE & OMISSIONI

Torino-Ceres, Salvini taglia il nastro e l'aeroporto fa il record di passeggeri

L'appuntamento il 19 gennaio quando verrà inaugurato il collegamento tra il capoluogo e lo scalo Sandro Pertini. Per la prima volta nel 2023 superata la soglia di 4,5 milioni di passeggeri

Mentre fervono le trattative sulle elezioni regionali, il leader della Lega Matteo Salvini ha messo in agenda un passaggio a Torino per venerdì prossimo, 19 gennaio, quando nelle vesti di ministro delle Infrastrutture taglierà il nastro del nuovo collegamento ferroviario tra il capoluogo e il suo aeroporto (e poi su fino a Ciriè). Il servizio sarà effettivo dal giorno dopo. In un primo tempo era atteso il viceministro Edoardo Rixi, ma in queste ore è stato proprio Salvini a far sapere che sarebbe venuto in prima persona e chissà che non sia l’occasione anche per fare il punto con Alberto Cirio sull’investitura del centrodestra alla sua ricandidatura. Tra i presenti anche l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

I passaggi saranno ogni mezz’ora, con un tempo di percorrenza di 44 minuti. Basteranno 31 minuti, invece, per raggiungere l’aeroporto dalla stazione Porta Susa e viceversa. I lavori hanno riguardato la realizzazione di una galleria di oltre tre chilometri a doppio binario a partire dalla stazione Rebaudengo Fossata, sotto Parco Sempione, sotto corso Grosseto e largo Grosseto, ove la nuova tratta si immette sulla linea storica. Il costo complessivo dell’opera è stato di 230 milioni.

Per Cirio è “la porta del Piemonte”, un’infrastruttura dalla valenza turistica che implementa la rete di collegamento da e per lo scalo torinese che nell’anno appena trascorso ha fatto registrare il record di passeggeri, superando per la prima volta la soglia dei 4,5 milioni. Sono stati infatti 4.531.187 i passeggeri registrati nel 2023, in aumento dell’8% sul 2022 e del 14,7% sul 2019. Traina la crescita la netta ripresa del segmento internazionale, che nel 2023 ha registrato volumi superiori a 2,33 milioni di passeggeri (+18,7% sul 2022 e +15,1% sul 2019). L'apertura di diverse nuove tratte internazionali dirette Ryanair, che ha base a Torino da novembre 2021, ha contribuito in maniera significativa a questo andamento. Nel 2023 sono infatti state avviate le nuove rotte da e per Alicante, Porto, Stoccolma e Vilnius, cui si aggiunge il volo da e per Parigi Orly di Volotea. Ai nuovi voli si somma la ripresa del traffico neve dal Nord Europa, dall'Irlanda e dalla Gran Bretagna. Nella top-10 delle destinazioni internazionali si trovano Londra, Parigi, Barcellona, Madrid, Monaco, a cui seguono Tirana, Francoforte, Amsterdam, Bruxelles Charleroi e Valencia. In termini di maggior crescita rispetto al 2022 spiccano Tirana (+76%), Bruxelles Charleroi (+67%) e Monaco (+47%).