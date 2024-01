Anno accademico Upo, attesi anche ministri Bernini e Zangrillo

Saranno presenti anche due esponenti del Governo italiano, il Ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini e il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, alla cerimonia di inaugurazione del 26/o anno accademico dell'Università del Piemonte Orientale, in programma martedì 16 gennaio dalle 10,30 al Teatro Civico di Vercelli. La cerimonia, alla quale prenderà parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le massime autorità regionali e locali, prevede altresì il conferimento del titolo di dottoressa honoris causa in Medicina e Chirurgia a Mariella Enoc. Il Ministro Anna Maria Bernini darà il via alla serie di interventi istituzionali, seguita dal discorso inaugurale del rettore Gian Carlo Avanzi. Dopo la lettura in latino della Proclamatio da parte del rettore, la dottoressa Enoc, già presidente dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, terrà la sua Lectio doctoralis, ripercorrendo le principali fasi della propria carriera manageriale durante la quale ha anche fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Piemonte Orientale.