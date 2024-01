SCIUR PADRUN

Orsini "conquista" il Piemonte. Confindustria, guerra di veline

Il vicepresidente di viale dell'Astronomia illustra le sue idee per la successione a Bonomi. Presente anche il cuneese Costamagna: prime crepe tra i sostenitori di Marenghi? Marsiaj, influenzato, diserta la cena ma ha un tête-à-tête con l'imprenditore emiliano

La disinformatia corre lungo viale dell’Astronomia. Come in tutte le guerre anche in Confindustria si combatte con ogni arma, convenzionale e no, compresa l’antica arte della mistificazione e del depistaggio. E così, sebbene la battaglia per la successione a Carlo Bonomi al vertice nazionale non sia ancora ufficialmente iniziata, iniziano a circolare veline quando non veri e propri ballon d’essai, più per scoraggiare posizionamenti che per tirare la volata all’uno o all’altro candidato. Com’è avvenuta per la cena torinese di mercoledì scorso in cui ad ascoltare Emanuele Orsini, uno degli aspiranti più quotati per il futuro mandato, erano attovagliati al circolo dell'Unione di via Fanti i maggiorenti industriali del Piemonte.

Un’occasione di confronto, l’invito di Confindustria Piemonte presieduta da Marco Gay, ma pur senza anticipare troppo la decisione piemontese nella contesa anche un evidente endorsement a favore dell’industriale emiliano, cui si contrappone il bonomiano Alberto Marenghi, in attesa di capire le intenzioni di altri potenziali candidati, come i due liguri Antonio Gozzi e Edoardo Garrone. L’argomentare pacato ma deciso, la franchezza nell’esporre errori compiuti e ritardi da recuperare, la determinazione mostrata nel declinare gli obiettivi del prossimo quadriennio (decisivo soprattutto per tentare di recuperare immagine e credibilità all’associazione doppo gli sconquassi del presidente uscente) pare abbiano convinto i commensali, ancor più convinti della necessità di muoversi “uniti e compatti”, condizione indispensabile per poter giocare un ruolo non marginale nella partita nazionale. In tal senso, la presenza del presidente dell’associazione di Cuneo, Mariano Costamagna, sembrerebbe insinuare qualche crepa persino in quel fronte, capitanato dal suo predecessore Mauro Gola, ora alla guida della Camera di Commercio e in predicato per la Fondazione Crc, che guarda con maggiori simpatie a Marenghi. Costamagna non ha fatto mistero, al termine della serata, di aver molto apprezzato Orsini e di condividere molte delle sue argomentazioni. Si vedrà.

Il grosso della regione, insomma, appare oggi più che orientato a favore di Orsini e le stesse ricostruzioni di cui taluni ne indicano l’origine proprio negli ambienti favorevoli al candidato bonomiano, paiono protese a propalare un’immagine di un Piemonte diviso. La stessa rimarcata assenza del presidente dell’Unione Industriali di Torino, Giorgio Marsiaj, viene usata per instillare il dubbio su una sua posizione differente. In realtà Marsiaj non ha partecipato alla cena per ragioni di salute che nulla hanno a che vedere con la competizione, tantomeno con la supposta sua posizione a favore di Marenghi, tant’è che prima della cena ha avuto un lungo e “più che cordiale” colloquio proprio con Orsini. Nel faccia a faccia sarebbe stata verificata più di una consonanza sul futuro di Confindustria e sui temi cruciali del settore. La stessa assenza di Marsiaj, peraltro, è stata annunciata e giustificata da Gay all’inizio della cena, ulteriore elemento a sgretolare la tesi affidata ad alcune ricostruzioni giornalistiche, prontamente diffuse da canali romani e lombardi.

Di fronte a pur prevedibili manovre tese a dividere il Piemonte confindustriale con l’approssimarsi dei primi passi ufficiali nel bizantino rituale verso il passaggio di testimone da parte di Bonomi, evidente è l’irritazione sia di Gay sia di Marsiaj per una lettura lontana dalla realtà, ma vicina ai desiderata di qualcuno.