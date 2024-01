Smog: semaforo arancione a Torino, stop diesel Euro 5

Torna arancione il semaforo anti smog a Torino. Secondo i dati di Arpa Piemonte, scatta il livello 1 che prevede lo stop ai diesel fino agli Euro 5. Da domani a lunedì compreso, dunque, oltre alle limitazioni strutturali valide tutto l'anno non potranno circolare, dalle 8 alle 19, i veicoli diesel per il trasporto di persone Euro 3, 4 e 5 e per il trasporto di merci Euro 3 e 4 . Fermi per tutto il giorno i ciclomotori Euro 0 e 1.