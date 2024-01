Formigoni, Cairo candidato sindaco? Me l'aspetto nel centrodestra

Urbano Cairo sarebbe "certamente un ottimo nome" come candidato sindaco di Milano, "se avesse voglia di tentare e di dedicare il suo tempo alla città sarebbe un'ottima possibilità. Me lo aspetto nel centrodestra, sapendo il suo passato e la collaborazione che ha avuto con Silvio Berlusconi". L'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, interpellato dall'ANSA, commenta così l'apertura di ieri di Cairo sulla possibilità di correre come candidato sindaco a Milano. "La prima reazione di pancia che ho avuto leggendo le sue parole - aggiunge - è stata: 'Che cosa? Il presidente del Torino sindaco di Milano? Non scherziamo'. La seconda, guardando alla persona, è stata quella di pensare che sarebbe un ottimo nome, visto che rappresenta i valori dell'imprenditoria che hanno casa nel centrodestra". Insomma, "se la sua non è una boutade - prosegue Formigoni - espliciti meglio il suo programma, chiarifichi la sua appartenenza al centrodestra, anche senza scegliere necessariamente uno dei partiti ma sposando i valori, e dichiari la sua disponibilità a lavorare a tempo pieno per Milano. Il centrodestra lo accoglierebbe". Certo è che Cairo "dovrebbe cancellare molte cose del sindaco Sala che non stanno né in cielo né in terra e farne di migliori" secondo Formigoni, che conclude con una battuta: "Abbiamo tollerato sindaci interisti e milanisti - chiosa - la macchiolina del Torino rimane...".