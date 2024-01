Terzo Valico: Cirio, "pone il Piemonte al centro dell'Europa"

"Le grandi opere sono sempre la sommatoria di piccoli tratti. Ieri abbiamo percorso, per la prima volta, il collegamento tra Torino e l'aeroporto di Caselle, con l'apertura di un passante ferroviario che attendevamo da tanti anni e che è costato tante risorse economiche. Oggi siamo qua per salire fisicamente sul treno che fisicamente percorre i nuovi collegamenti, le nuove rotte che si inseriscono nelle opere complessive del Terzo Valico. Dimostra che finalmente dopo tanti anni di progettazioni, incontri, dibattiti, da oggi i cittadini vedono concretamente cosa voglia dire un'opera pubblica, un collegamento, la logistica. Con la 'Tortona-Novi' restituiamo un pezzo di collegamento di cui potranno usufruire i residenti di quest'area, innestandolo però in una delle più grandi opere che pone il Piemonte al centro dell'Europa". Così Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, intervenendo all'inaugurazione dei primi 8,5 chilometri della nuova linea del Terzo Valico con la ripartenza del servizio ferroviario tra Tortona e Novi Ligure (Alessandria). "Il Piemonte ha sempre patito una collocazione che lo considerava distante da Roma, una collocazione che chiuso tra gli Appennini e le Alpi lo metteva un po' ai margini di quella che era la logistica internazionale. Oggi con Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam il Piemonte è il cuore dell'Europa. E se oggi siamo una regione che, dopo decenni, cresce più della media nazionale è la testimonianza che la logistica è il movimento e il futuro di un Paese e il futuro di una regione. E noi siamo il cuore dell'Europa. Lavorando giorno per giorno governo-Regione-Comuni-sindaci-territorio i problemi si risolvono e, soprattutto, si fanno le cose. Ricordiamoci che tre anni fa eravamo fermi con il Covid, che ha messo in ginocchio il mondo perché lo ha fermato. Il movimento delle persone e delle merci è il segreto del futuro economico di un Paese".