Borghi (Iv), Delmastro chiarisca in Aula su fatti di Rosazza

"Alla luce delle dichiarazioni clamorose rese oggi dall'onorevole Pozzolo al Foglio, nelle quali egli smentisce la versione resa nell'immediato dal sottosegretario Delmastro sui drammatici fatti di capodanno a Rosazza, e conferma i dubbi manifestati in aula dal senatore Renzi, il sottosegretario Delmastro ha il dovere giuridico, in quanto pubblico ufficiale, oltre che il vincolo etico in quanto rappresentante dei cittadini, di chiarire nella sede ufficiale la reale verità". Così in una nota Enrico Borghi, presidente del gruppo Italia Viva in Senato. "Chiediamo pertanto che Delmastro venga a riferire in Parlamento, e formalizzeremo nelle prossime ore la richiesta nel tentativo di fare luce su questa scabrosa vicenda. Il tempo del silenzio della Premier Meloni è scaduto, occorrono parole e prese di posizione chiare, se le istituzioni in questo Paese hanno ancora un valore", conclude Borghi.