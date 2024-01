Regionali Piemonte: Merlo, lista presidente è un valore aggiunto

"La lista del presidente, quando il presidente è politicamente autorevole, può diventare un autentico valore aggiunto elettorale per il risultato finale nelle consultazioni regionali": lo afferma Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari uniti. "Così è stato - sottolinea Merlo - in molte Regioni italiane, a prescindere dal colore politico delle rispettive maggioranze. Dal Veneto di Zaia alla Liguria di Toti, dalla Campania di De Luca alla Puglia di Emiliano, fino al Friuli Venezia Giulia con Fedriga e a molte altre situazioni". "E così può essere - rimarca - per il Piemonte con il presidente Alberto Cirio. Purchè si tratti - avverte - di una lista autenticamente civica, profondamente radicata nei territori ed espressione delle autonomie locali. Cioè di quei Comuni, soprattutto piccoli e medi, che in Piemonte rappresentano la vera spina dorsale del sistema delle autonomie locali. Una lista di questo tipo può essere la vera carta decisiva - osserva - anche per riaffermare con forza e convinzione una autentica politica di centro nel governo del Piemonte".