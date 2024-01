Caso Pozzolo: Verini (Pd), storiaccia sempre più oscura

"'Buttano me dalla torre per salvare altri'. Così il pistolero Pozzolo al Foglio. Che vuol dire? A chi allude? Perché Meloni non fa dimettere Delmastro? Perché questa storiaccia di questa destra è sempre più oscura?". Lo scrive sui social il senatore Pd Walter Verini.