Aborto: Pro Vita, bene il Tar sulla stanza dell'ascolto

Per l'associazione antiabortista Pro Vita "bene ha fatto il Tar a respingere il vergognoso e insensato ricorso della Cgil e delle femministe di Se non ora quando, che chiedevano la sospensione cautelare della convenzione sulla stanza dell'ascolto all'Ospedale Sant'Anna di Torino". "La stanza - afferma Maria Rachele Ruiu, del direttovi di Pro Vita & Famiglia onlus - è semmai una prassi di civiltà da incentivare. Ogni anno infatti in Italia migliaia di donne sono indotte e di fatto costrette ad abortire per mancanza di aiuti o alternative valide. La stanza dell'ascolto è un aiuto concreto alle donne che, invece di subire la violenza di essere abbandonate, possono così vedere rispettato il loro diritto a non abortire". "La posizione di Cgil e Se non ora quando - sostiene - ha rivelato una violenza inquietante, quella di coloro che vogliono impedire che le donne in difficoltà, altrimenti costrette ad abortire, siano aiutate". "Come emerso da un sondaggio condotto per Pro Vita & Famiglia da Noto Sondaggi - aggiunge - ben il 76% degli italiani crede che lo Stato dovrebbe dare più aiuti sociali, economici e psicologici alle donne per offrire alternative all'aborto. Il 71% ritiene che lo Stato dovrebbe riconoscere la maternità come valore sociale e il 57% pensa che la maggior parte delle donne sia indotta o costretta ad abortire". "Ogni un bimbo che nasce - dice ancora - è una bella notizia per tutta la società, ci auguriamo pertanto che il Tar quando si esprimerà nel merito del ricorso confermi la scelta fatta respingendo la richiesta di sospendere la convenzione per la stanza dell'ascolto".