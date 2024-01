Nucleare: comitato Tri-No, la questione va portata in Europa

"Il sindaco Daniele Pane e la sua squadra si sono assunti la responsabilità storica di far salire Trino sul treno la cui sola fermata sarà il Deposito unico dei rifiuti radioattivi in questo territorio: un territorio, lo ribadiamo, non idoneo. Una presenza che graverà su di noi, ma soprattutto su moltissime generazioni dopo la nostra, per centinaia e centinaia d'anni". Così i portavoce del comitato Tri-No, formato da circa 600 cittadini contrari all'autocandidatura del Comune di Trino (Vercelli) per ospitare il sito unico delle scorie nucleari d'Italia. "Nei prossimi giorni - aggiungono - il direttivo di Tri-No si riunirà per valutare il da farsi, ma sin da subito possiamo dire che torneremo noi, visto che Pane e i suoi hanno rifiutato di farlo, a dialogare con i cittadini e con il territorio. A questo punto la questione va portata a livelli superiori: Province, Regione, Parlamento, Europa, con azioni politiche, tecniche e giuridiche. Nessuno si immaginava che sarebbe stata una passeggiata di salute, tutti noi abbiamo sempre detto che sarebbe stata una battaglia lunga e dura".