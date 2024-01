Turismo, Acqui pronta per un 2024 tra enogastronomia e Giro

Il lungo weekend, partito ieri e che si chiude domani, segna l'inizio di un anno molto importante per Acqui Terme (Alessandria), Città Europea del Vino 2024 con Casale Monferrato, Ovada e altri comuni dell'Alto Piemonte. Ne è convinto il sindaco Danilo Rapetti che, in una nota, commenta la partecipazione del comune, con l'assessore Rossana Benazzo, agli eventi di chiusura del 2023 nel territorio del Douro in Portogallo per raccogliere il testimone di eventi 2024 per la promozione delle produzioni vitivinicole di eccellenza a livello europeo. "E' un'importante opportunità per lo sviluppo dell'economia turistica cittadina e non solo - commenta il primo cittadino - Un risultato raggiunto grazie alla sinergia con la Regione Piemonte, l'Associazione delle Città del Vino, i Comuni del Gran Monferrato e Alto Piemonte". Unitamente alla partenza della quarta tappa del Giro d'Italia prevista per il 7 maggio, qualifica Acqui, "come nuova destinazione da scoprire oltre alle terme, offrendo un ricco carnet di esperienze, dall'enogastronomia ai beni culturali e archeologici, al paesaggio con le attività outdoor".