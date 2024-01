Neonato trovato in cassonetto, chiamato Lorenzo in ospedale

È stato chiamato Lorenzo il neonato trovato ieri sera in un cassonetto dei rifiuti condominiale nel Torinese, a Villanova Canavese. A sentire i lamenti è stata la famiglia di un operaio, che ha ritrovato il piccolo vivo e avvolto in un sacchetto di plastica. Immediato l'intervento del 118 e dei carabinieri: il piccolo, in buone condizioni di salute, si trova all'ospedale di Ciriè.