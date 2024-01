Tajani, per regionali troveremo accordo

"Io sono convinto che sulle candidature si troveranno gli accordi in tutte le Regioni dove si vota. E' ovvio che Vito Bardi nostro, candidato in Basilicata, non è in discussione. Vito Bardi è il candidato alla presidenza della Regione Basilicata. Perché ha fatto bene. Ci sono delle risposte concrete: in Basilicata non si paga il gas, non si paga l'acqua, e credo che sono cose che ai cittadini lucani hanno fatto piacere. Quindi, Bardi non si tocca". Lo ha detto, rispondendo ad una domanda dei giornalisti, il segretario di Fi e vice premier Antonio Tajani, a Reggio Calabria per i lavori del congresso provinciale del partito.