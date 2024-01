Caso Pozzolo: Boschi, scaricabarile in Fdi e nessuna chiarezza

"Il governo è nervoso, debole e in affanno. La premier è brava a mascherarlo ma i problemi ci sono". Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi a Skytg24 "Basti pensare che il sottosegretario alla giustizia Delmastro usa la polizia penitenziaria, che ha un ruolo straordinario per la democrazia, come una falange personale. Quando accade un episodio grave come quello di capodanno, in cui un deputato di Fratelli d'italia in modo irresponsabile porta una pistola e viene ferita una persona, non è possibile - sottolinea- che ci sia uno scaricabarile di responsabilità tra gli esponenti del partito di maggioranza e che non ci sia ancora chiarezza. Questo, Insieme al ministro Lollobrigida che usa il servizio di trasporto pubblico come un taxi personale, ai documenti riservati del ministero della Giustizia che vengono divulgati da Donzelli e Delmastro, sono la dimostrazione che manca il senso delle istituzioni e che la classe dirigente scelta da Meloni è inadeguata", conclude.