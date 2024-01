Allasia, incapace chi nel 2019 ha lasciato Piemonte a casse vuote

"Se dobbiamo parlare di incapaci, lo sono coloro che nel 2019 hanno lasciato il Piemonte senza progettualità e con le casse vuote. Oggi, si propone come salvatrice, ma se fosse una persona intellettualmente onesta dovrebbe provare almeno un po' di vergogna". Ad affermarlo è il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, in risposta alle dichiarazioni rilasciate su alcuni organi di stampa dalla vicepresidente del Pd, Chiara Ghibaudo. "Sono stati anni difficili - si legge in una nota - condizionati dalla pandemia, dalla crisi economica e dai conflitti in Ucraina ed ora in Israele, certamente in alcuni settori sarebbero state necessarie maggiori risorse, ma la coperta è sempre troppo corta: però l'attenzione, l'ascolto, la capacità di prendersi carico dei bisogni di ogni piemontese non è mai venuta meno da parte del Governatore Cirio, ma anche da parte di ogni assessore". "Cirio è un ottimo amministratore - continua Allasia - con un grande carisma e una straordinaria empatia. Ma i risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro di squadra fra tutti i componenti della Giunta. Nessuno da solo può reggere il peso della responsabilità politica, amministrativa e sociale che comporta guidare un piccolo comune. Figurarsi una regione. Come in tutte le cose si poteva fare di più e meglio, ma in questi anni abbiamo ridato slancio e dignità ad ogni territorio, a ogni comunità. Talvolta, forse - conclude Allasia - commettendo anche degli errori di valutazione, ma mettendo sempre al centro la volontà di rispondere a quello di cui i piemontesi avevano di bisogno".