Fisco: Montaruli (FdI), patrimoniale idea pericolosa di Fornero

"L'idea dell'ex ministro Fornero di una patrimoniale come soluzione per risollevare economicamente la nostra Nazione è, oltre ad essere fuori dalla realtà, pericolosa e iniqua. La sinistra non ha nulla da dire? Evidentemente per i dem l'unica soluzione per migliorare l'economia italiana è quella di aumentare le imposte, tartassando un ceto medio che già da anni fatica ad andare avanti". Lo dichiara Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Con il governo Meloni nessuna tassa verrà aumentata, in particolar modo quelle sulla casa. L'Italia è storicamente una delle Nazioni in Europa in cui la percentuale di proprietari di prima casa è tra le più alte: introdurre una patrimoniale creerebbe una spirale nociva per l'economia e per i consumi. Gli italiani stiano tranquilli: con Fratelli d'Italia al governo la stagione tagli e lacrime, tanto cara alla professoressa Fornero, è finita", conclude.