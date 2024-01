RELIGIONE DA AVANSPETTACOLO

"Chiesa in crisi, serve un Altrove".

Da guru M5s a Grillo (stra)parlante

Analisi al solito delirante dell'ex comico che tra una bordata a Fabio Fazio e qualche svarione storico si autoproclama "L'Elevato", gran sacerdote della religione dell'Altrove. "Con papa Francesco si può ragionare. Rivedere i Patti Lateranensi" - VIDEO

La Chiesa cattolica? «In crisi, come la classe media». Papa Francesco? Come la Chiesa «si affida a medium miserabili». Ma ora c’è l’Altrove, «una specie di religione un pochino filosofica», per farsi qualche domanda sul «Dio che fa il giocherellone con noi». “I tardivi media di Dio”, è il titolo del nuovo video social di Beppe Grillo. Il padre e garante del M5s, ora “L’elevato” che ha dato vita a un culto alternativo, l’Altrove appunto, e che a poche ore di distanza dall’intervista a Bergoglio per la trasmissione di Fabio Fazio, affronta alla sua maniera quello che per lui è un nodo centrale. «La scelta di questi mezzi di comunicazione mi fa riflettere sul fatto che la Chiesa sia in crisi – scrive il guru 5 Stelle – la Chiesa è diventata classe media e come la classe media sta soffrendo proprio di contatti». Una mezza scemenza ma del resto non è neppure la prima e la più pericolosa. «Sappiamo che in Europa il cattolicesimo è sui 22-23%, mentre in Sud America è il 65-70% –spiega l’ex comico – quindi il cattolicesimo è secondo al mondo. Ma sta crollando perché si affida a queste agenzie di stampa, a questi media e a questi medium di informazione miserabili che sono non all’altezza. La Chiesa è stata la più grande forma di comunicazione della storia, ma adesso è molto in difficoltà». Una bordata al conduttore dall’aria sempre un tantino pretesca, suo conterraneo. «Poi c’è da rivedere anche un po’ i Patti lateranensi fatti dall’uomo della Provvidenza e Pio IX (e qui Grillo inciampa in uno svarione, dato che con Mussolini li siglò il cardinale Pietro Gasparri per conto di Pio XI, ndr) – aggiunge – un pochino bisognerà rivedere se no viviamo sempre su idee vecchie e modifiche di idee vecchie. Bisogna andare un po’ avanti, secondo me. La Chiesa prende 4 miliardi di euro l’anno dallo Stato italiano perché deve mantenere anche 2,5 ml di dipendenti. E prende anche 1,1 miliardi dall’8x1000 all'insaputa degli italiani. Un pochino di modifiche, bisognerebbe dirlo al Papa, se ci fosse un giornalista in grado di farlo, perché questo è un Papa che ragiona, che è sul pezzo». Però c’è Fazio a intervistarlo, quindi nessuna speranza.

«Oggi non crediamo più a niente e rischiamo di credere a tutto – prosegue Grillo ieratico – ho letto un libro di Sant’Agostino del 392 d.C. che sembra scritto oggi sull’attualità del credere. Dice “non puoi non credere alle cose che non vedi”. Oggi abbiamo sostituito Dio che c’è sempre stato, almeno ultimamente, e quindi siamo in difficoltà. Il nostro pensiero non è debole, è assolutamente immobilizzato. Non sappiamo chi siamo, dove andiamo, cosa facciamo». A suo giudizio, «un po’ di domande bisogna farle. C’è stato uno studio di teologi, di neuroteologi, che hanno fotografato il cervello di un uomo mentre prega e hanno visto che il lobo frontale era pieno di neuroni attivati. Quindi siamo, secondo la tesi degli scienziati, geneticamente predisposti per la preghiera». Quindi, «se siamo geneticamente predisposti alla preghiera vuol dire che c’è qualcosa, qualcuno ci ha infilato qualcosa dentro con questa possibilità – il ragionamento strampalato di Grillo – ma Dio dove è, Dio è apparso un po' di tempo fa e ha detto qualche parola, la luce la terra le piante gli animali e poi è scomparso. E poi riappare. Siamo più vecchi noi di Dio. Dove è andato? Cosa fa? Gioca con noi perché si è accorto di aver fatto qualcosa che non va con noi? Perché siamo più vecchi noi? In fondo il pianeta nostro ha un miliardo di anni, l’universo 15 miliardi, Dio pochi millenni. Quindi, in base alle conoscenze che abbiamo, dobbiamo riflettere, dove è com’è. Porci delle domande».

Fortuna che difronte a domande così profonde Lui c’è, lui nel senso di Grillo. «Ecco perché ho fatto l’Altrove io – conclude – l’Altrove è una specie di religione, un pochino, se mi permettete il termine, filosofica per capire, per fare delle domande. In base alla nuova scienza, dove collochiamo Dio? C’è stato prima Newton che è stato smentito da Einstein poi c’è stata la quantistica che ha smentito Einstein; adesso ci sono le superstringhe, gli universi paralleli, i buchi neri, miliardi di miliardi di pianeti. È possibile che non ci sia una intelligenza intelligente proprio perché' non si mostra a noi? Dove collochiamo Dio, dove la sistemi l’idea di Dio? Adesso crediamo nell’algoritmo ci può bastare l’algoritmo? Ecco, facciamoci delle domande. L'Altrove è porsi perché Dio fa il giocherellone con noi». Un catechismo scientista da Big Bang Theory.