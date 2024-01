Giornata Valore Alpino, commemorati caduti di Nowo Postojalowka

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, ha partecipato ieri alla celebrazione, tenutasi a Saluzzo, dell'81° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka che costò la vita a migliaia di alpini della Divisione Cuneense. "Questa occasione consente al Consiglio regionale di celebrare, anticipandola di un paio di giorni - ha affermato il presidente Allasia - la giornata regionale del Valore alpino, che abbiamo voluto istituire proprio in ricordo del tragico sacrificio degli alpini caduti in Russia, ma che vogliamo permetta di tramandare e raccontare tutto ciò che incarna l'essere un alpino parlando di memoria, solidarietà ed amicizia". "Con le risorse che abbiamo impegnato per il primo triennio - ha continuato Allasia - la Regione ha iniziato a promuovere esperienze formative, attività di Protezione civile ed opere di volontariato, così come la diffusione della cultura legata agli alpini e la valorizzazione del ruolo delle Sezioni dell'Associazione nazionale alpini del Piemonte in tema di conservazione e valorizzazione dei rifugi alpini e del territorio montano". La celebrazione di Saluzzo è stata organizzata dalle sezioni dell'Ana di Saluzzo, Ceva, Cuneo e Mondovì con il sostegno del Consiglio regionale.