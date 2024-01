Pensioni: Appendino, promettevano la luna ora pugno di mosche

"Dopo aver peggiorato la legge Fornero con l'ultima legge di Bilancio, cancellando di fatto Opzione donna, il Governo prepara un nuovo bluff sulle pensioni. L'intervista del sottosegretario Durigon a Repubblica è tutta un programma, anzi è l'esatto opposto di quello con cui la Lega si è presentata alle elezioni nel 2022. Contrariamente a quanto affermato da Durigon, difatti, lì non c'è mai scritto che Quota 41 si farà (se si farà…) con il ricalcolo contributivo, che significa perdere il 20-25% dell'assegno pensionistico. Né, tantomeno, che sarà necessario lavorare più a lungo. Insomma: per prendere voti hanno promesso la luna ai cittadini ma ora tutto ciò che gli offrono è un pugno di mosche. Erano 'pronti', sì: a prendere in giro gli italiani". Lo afferma in una nota la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino.