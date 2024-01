Concerti nel centro sociale Askatasuna, report in procura

Una serie di informative sono state trasmesse dalla Digos alla procura di Torino nell'ambito degli accertamenti sul centro sociale Askatasuna. I report si riferiscono in particolare all'organizzazione di eventi musicali e culturali nella palazzina in cui trova posto il sodalizio, rispetto alla quale vi sono dei dubbi, in ambienti investigativi, sul rispetto delle norme antincendio e più in generale sulla sicurezza. Sono due i fascicoli aperti dalla procura riguardo a questi aspetti. Del primo, che riguarda manifestazioni non autorizzate, si occupa il pool antiversione coordinato dal procuratore aggiunto Emilio Gatti. Il secondo, che è relativo alla presunta violazione della normativa antincendio, è al vaglio del procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo.