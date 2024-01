L'ultima ape, il cortometraggio che parla di ambiente e rifiuti

E' dedicato ad alcune delle più importanti urgenze ambientali - la difesa delle api, la lotta alle ecomafie, la necessità di impianti di smaltimento sicuri, la scelta di stili di vita sostenibile - il cortometraggio animato L'ultima ape, prodotto da Barricalla e realizzato dallo studio torinese Mu Film. Barricalla, società mista pubblico-privata, è il principale impianto di smaltimento in Italia per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ed è situata a Collegno su una superficie di circa 150.000 metri quadrati. L'ultima ape - presentato lunedì 15 gennaio alla Lavanderia a vapore - parla di ambiente e di rifiuti speciali, un argomento spesso gravato da luoghi comuni e praticamente sconosciuto alle persone. Infatti lo smaltimento di questo tipo di materiali - che rappresentano circa l'80% di quelli prodotti quotidianamente - non riguarda la vita degli individui che non hanno modo di informarsi correttamente. L'ultima ape racconta come il mondo dei rifiuti sia connesso a molti altri temi ambientali. Il luogo della salvezza è proprio Barricalla, che da anni dedica un'area dell'impianto alle api, indicatore biologico della qualità ambientale. L'allarme per la loro estinzione è una delle urgenze ambientali più pressanti. La perdita delle api comporterebbe danni irreparabili all'agricoltura: si stima che l'80% delle piante produttrici di cibo dipenda da questi insetti. "Attraverso questo breve filmato abbiamo tentato di declinare in immagini quel concetto di sostenibilità al quale si ispira, in ogni momento, la nostra società, descrivendo le varie fasi delle operazioni, che ne derivano gli obiettivi perseguiti" spiega il presidente di Barricalla Mauro Anetrini. "Abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti nel cammino di diffusione e di conoscenza di un mondo che è ancora permeato da tanti luoghi comuni. Nel racconto del cortometraggio ci siamo fatti accompagnare da un'ape che è l'animale che meglio ci rappresenta" aggiunge Alessandro Battaglino, consigliere delegato di Barricalla.