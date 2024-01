Donna muore travolta da un Intercity alla stazione, nel Torinese

Una donna di circa 60 anni è morta sul colpo investita da un treno alla stazione ferroviaria di Chivasso (Torino). E' successo sulla linea "convenzionale" Torino-Milano. E' stata travolta da un Intercity notte sul binario 2. Dalle 10.45 è tornato operativo il binario 3 a seguito del nullaosta della polizia ferroviaria. In ripartenza il traffico regionale per Milano, si registrano cancellazioni e allungamenti dei tempi di viaggio fino a un'ora e mezza. I binari 1 e 2 ancora chiusi per consentire il proseguimento degli accertamenti delle forze dell'ordine. I viaggiatori dell'Intercity notte 798 che ha investito la donna hanno proseguito con bus fino a Torino Porta Nuova. Nell'interruzione sono stati coinvolti i treni delle linee Milano-TORINO convenzionale, Chivasso-Ivrea e Torino-Casale-Valenza.