Confesercenti, nel 2024 i consumi cresceranno di 872 milioni

Nel 2024 in consumi in Piemonte cresceranno di 872 milioni di euro, oltre la metà dei quali (448 milioni) grazie al taglio del cuneo fiscale e alla rimodulazione delle aliquote Irpef. L'incremento dei consumi si attesterà sull'1 per cento: un aumento modesto, ma comunque doppio rispetto a quello che sarebbe stato senza queste misure. E' il dato emerso dall'analisi del centro studi di Confesercenti Piemonte. "Si tratta - ha affermato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte - di un dato positivo, ma certo questi numeri non sono ancora sufficienti a farci uscire dalle difficoltà degli ultimi anni. Non dimentichiamo che, pur in rallentamento, l'inflazione lascia alle famiglie una pesante eredità su prezzi e tariffe costringendole a spendere di più per acquistare di meno. Inoltre, per mantenere i livelli di spesa, esse hanno risparmiato meno: la propensione al risparmio è scesa al 6,2 per cento del reddito disponibile, la più bassa degli ultimi 35 anni. L'esordio non entusiasmante dei saldi invernali è lì a dimostrare che i consumatori piemontesi rimangono cauti e oculati nelle loro scelte, perché le prospettive restano incerte. Per questo è necessario che i benefici fiscali, per ora limitati al 2024, siano non solo confermati ma anche ampliati nel 2025. Inoltre auspichiamo la detassazione degli aumenti retributivi: un intervento che darebbe una mano alla contrattazione e permetterebbe alle famiglie di recuperare più velocemente e più ampiamente il potere d'acquisto perso", ha concluso.