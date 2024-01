Milano, Sala: Cairo concreto, possibile si candidi a sindaco

"Urbano Cairo non è persona che vive di battute, è una persona estremamente concreta. Quindi è possibile che l'intenzione ci sia". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione delle prime colonnine di ricarica City Plug di A2A, in merito alla possibilità che il presidente di Rcs e del Torino Calcio si candidi a sindaco di Milano nel 2026. "Certamente se uno legge quotidianamente per un mese di fila le cronache locali del Corriere della Sera qualche risposta se la dà", ha aggiunto.