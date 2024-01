Suicidio assistito, al via iter legge in Piemonte

La quarta Commissione del Consiglio regionale ha iniziato l'iter per esaminare la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Le consultazioni avverranno online, con termine al 15 febbraio, ma ci sanno poi anche consultazioni in presenza. Vista la delicatezza del tema, sarà inoltre chiesto un parere tecnico all'ufficio legislativo dell'Assemblea. Sono stati nominati relatori del provvedimento le consigliere Sara Zambaia (Lega), Francesca Frediani (M4o - Up) e Silvana Accossato (Luv).