Tav: riesame conferma sequestro presìdi No Tav in Valle Susa

È stato confermato dal tribunale del Riesame il sequestro, eseguito a novembre dalla polizia, di alcune aree della Valle di Susa utilizzate dal movimento No Tav per l'allestimento di presidi. I ricorsi delle difese sono stati respinti. Il sequestro, disposto da un gip, era scattato per l'ipotesi secondo la quale gli attivisti No Tav si servivano dei presìdi come campo base per orchestrare le dimostrazioni di protesta contro i cantieri della nuova ferrovia Torino-Lione. Tesi contestata dalle difese, che hanno eccepito l'assenza di testimonianze dirette e il mancato ritrovamento, nel corso delle operazioni di sequestro, di materiale riconducibile a scontri con le forze dell'ordine.