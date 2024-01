PATENTE & LIBRETTO

Lo Russo è un sindaco "vigile": 1 milione di multe nel 2023

Il Comune di Torino ha incassato 56 milioni dalle sanzioni nel 2023, circa 65 euro a cranio. Ma sotto la Mole sono davvero i più indisciplinati o come ipotizza l'opposizione è il solito escamotage dell'amministrazione per fare cassa?

Quasi un milione di multe in un anno. Cresce l’incasso dalle sanzioni stradali a Torino dove nel 2023 l’amministrazione comunale ha incassato 56 milioni di euro che a livello procapite sono 65 euro per ogni cittadino.

Il dato è stato reso noto dall’assessore alla Polizia municipale Gianna Pentenero, rispondendo a un’interpellanza. Nel dettaglio, le sanzioni relative agli impianti semaforici sono state 116.548 e l’incasso pari a 5.678.664,62 euro. Le violazioni più frequenti sono state la sosta irregolare in zona a pagamento, senza esporre documento valido, oltre il tempo consentito, la circolazione e la sosta in strade riservate ai mezzi pubblici e in zone a traffico limitato, le violazioni alle norme semaforiche, il superamento dei limiti di velocità e la sosta ove vige il divieto di fermata.

Nel 2022 le sanzioni erano state complessivamente 949.600, più 2.897 rispetto alle 946.703 dello scorso anno ma l’incasso era stato di 55.797.154,96 rispetto ai 55.900.418,41 del 2023 che ha, pertanto, registrato una crescita di poco più di 103mila euro. “I dati ci dicono che Torino è una delle capitali italiane delle multe” ha sottolineato il consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, sottolineando che “in due anni di mandato di questa giunta le multe sono aumentate del 40%”. Di qui la domanda retorica: “Davvero i torinesi sono così indisciplinati, oppure si sta facendo cassa sulle infrazioni del codice della strada?”.