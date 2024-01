Smog: a Torino diesel Euro 5 fermi altri due giorni

Semaforo anti smog ancora arancione a Torino. Prosegue dunque fino a mercoledì 17 gennaio, prossimo giorno di rilevazione dei dati, lo stop ai veicoli considerati più inquinanti. Secondo quando previsto dal livello 1, oltre alle limitazioni valide tutto l'anno, non potranno circolare dalle 8 alle 19, i veicoli diesel per il trasporto di persone Euro 3, 4 e 5 e per il trasporto di merci Euro 3 e 4. Fermi per tutto il giorno anche i ciclomotori Euro 0 e 1.