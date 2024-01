Due writer tentano di entrare nel tunnel della metro a Torino

Una tratta della metropolitana di Torino, Fermi-Bernini, è stata chiusa temporaneamente questa mattina, perché due writer hanno tentato di introdursi nel tunnel del capolinea Fermi a Collegno. Il tentativo dei due è fallito, ma per dare la possibilità ai carabinieri, intervenuti sul posto, di verificare che non ci fossero altre persone nella galleria la tratta è stata chiusa per tre quarti d'ora, fra le 6.30 e le 7.15, e il Gruppo torinese trasporti ha predisposto un servizio sostitutivo di bus.