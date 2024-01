Fermi lavori ciclovia Devero, no Consiglio di Stato a ricorso

Restano fermi i lavori di realizzazione del percorso ciclo-escursionistico nella zona del Grande Est al Devero, all'interno del parco naturale Alpe Veglia e Alpe Devero, nel territorio comunale di Baceno (Verbano-Cusio-Ossola). Il Consiglio di Stato ha infatti respinto i ricorsi, presentati dall'ente Aree protette dell'Ossola e dalla Regione Piemonte, contro l'ordinanza di sospensiva cautelare dei lavori emessa dal Tar Piemonte nell'ottobre dello scorso anno. Contestualmente, il Consiglio di Stato ha chiesto al Tar di anticipare l'udienza, attualmente fissata per il prossimo 13 novembre, per la discussione nel merito. "Accogliamo con favore la risposta del Consiglio di Stato" commentano il Comitato Tutela Devero, Mountain Wilderness e Federazione nazionale Pro Natura. La vicenda risale allo scorso anno: a maggio, un gruppo di associazioni ambientaliste ha avanzato un ricorso al Tar contestando l'approvazione della valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto chiamato 'Il grande Est di Devero: percorso ciclo - escursionistico tra gli alpeggi di Bettelmatt', sostenendo che fosse "non appropriata" ai sensi della legislazione vigente sui progetti proposti all'interno dei Siti Natura 2000. All'avvio dei lavori, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di sospensiva cautelare del cantiere, istanza accolta dai giudici di Torino.