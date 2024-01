Appendino, grave l'assenza del governo in consiglio regionale

"Questo confronto è un momento importante, ma c'è una clamorosa assenza del governo in consiglio regionale. Un'assenza che abbiamo già visto altre volte, magari ai cancelli delle aziende in crisi. Lear, Te Connectivity. E invece non è mai andato nessuno". Lo ha detto Chiara Appendino, parlamentare del movimento 5 stelle ed ex sindaco di Torino, intervenuta al consiglio regionale aperto sulla crisi in Piemonte. "La crisi morde. Ci aspettavamo un governo che non fosse silente sulla scelta di Stellantis di andare a produrre all'estero la Panda. E' un momento di transizioni che fanno paura, anche alle filiere, agli imprenditori. A pagare il prezzo non è solo il Piemonte, tutto il Nord Ovest è in difficoltà" ha aggiunto Appendino.