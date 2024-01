Chivasso, nuove nomine nella giunta comunale

Novità nella giunta del Comune di Chivasso. Passa da consigliere comunale ad assessore Cristina Varetto, 58 anni, iscritta al Pd, nuova componente dell'esecutivo nominata dal sindaco Claudio Castello che le ha assegnato le deleghe alle politiche per l'integrazione, famiglia, politiche per l'accoglienza, pari opportunità, politiche sociali. Varetto prende il posto di Tiziana Siragusa che ha rassegnato le dimissioni la scorsa settimana. Nuove deleghe per l'assessore Chiara Casalino che si occuperà anche di bilancio, tributi e piani finanziari, programmazione e controllo di gestione.