M5s: inaccettabile assenza Lo Russo a Consiglio aperto

"L'assenza del sindaco Stefano Lo Russo durante il Consiglio regionale aperto convocato per discutere sulla situazione delle imprese in crisi in Piemonte è stata inaccettabile". E' l'accusa del capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, che chiede al primo cittadino torinese se "continui davvero a essere così ottimista o prima o poi si renderà conto anche lei che abbiamo un problema?". "Da mesi ormai - dice Russi - emergono forti preoccupazioni per le politiche industriali di Stellantis nel nostro Paese e soprattutto nella nostra città e al momento i segnali continuano a non essere incoraggianti: uscite incentivate, deindustrializzazione, cassa integrazione, nessuna nuova assunzione e spostamento di produzione all'estero. Nessun segnale di crescita - aggiunge -, nessuna garanzia occupazionale e nessuna prospettiva di sviluppo nella nostra città ed è di questi giorni l'annuncio del fermo produttivo di Mirafiori per tre settimane e del conseguente ricorso alla cassa integrazione". Per il consigliere pentastellato "alla luce di tutto ciò, l'assenza del sindaco al Consiglio regionale aperto è stata inaccettabile, così come è stato inaccettabile che ieri non abbia risposto in Sala Rossa alla mia interpellanza sulle preoccupazioni relative alle politiche di Stellantis nella nostra città".