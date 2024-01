Monitoraggio procure: Torino, ispezione di routine

"In questo momento è in corso un'ispezione ordinaria, in remoto, del Ministero e abbiamo inviato i dati richiesti". La afferma la procuratrice reggente di Torino, Enrica Gabetta, a proposito del monitoraggio avviato dal Ministero della Giustizia su tredici Procura italiane, tra le quali quella del capoluogo piemontese, sulle modalità di comunicazione adottate per i procedimenti penali in corso. La notizia delle ispezioni è stata data questa mattina nell'Aula della Camera dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, rispondendo a un'interrogazione del deputato di Azione, Enrico Costa. "Abbiamo inviato al Ministero quanto ci è stato chiesto in riferimento anche alla pubblicazione di comunicati e conferenze stampa", ha aggiunto Gabetta. La procuratrice ha sottolineato che si tratta di "ispezioni di routine".