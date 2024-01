Viora (Anbi), servono soluzioni per stoccaggio acqua

"L'acqua sarà sempre più una risorsa limitata a causa degli effetti prodotti dal cambiamento climatico. È necessario mettere in campo una gestione sinergica e sostenibile e trovare soluzioni per il suo stoccaggio". Così il presidente dell'Anbi Piemonte (che rappresenta i Consorzi di irrigazione e bonifica piemontesi associati) Vittorio Viora, intervenuto al convegno 'Cambiamenti climatici e agricoltura. Evoluzione dell'irrigazione e riordino irriguo: iniziative sul territorio piemontese'. "Si alterneranno - ha detto Viora - periodi siccitosi e piogge torrenziali. Per gestire la situzione al meglio sarà fondamentale il dialogo tra il servizio idrico integrato, i consorzi di irrigazione e il settore idroelettrico. Senza dimenticare l'importanza di creare nuove infrastrutture di stoccaggio". Il convegno, dopo i saluti istituzionali dell'assessore all'Agricoltura del Piemonte Marco Protopapa, del presidente dell'Accademia di Agricoltura Marco Devecchi, e una serie di contributi sul tema irriguo, si concluderà con una tavola rotonda.