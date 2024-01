Baby gang alla stazione di Novara, cinque denunciati

Cinque componenti di una presunta baby gang sono stati identificati dalla polizia ferroviaria di Novara. Sono ritenuti responsabili di presunti atti di bullismo ai danni di ragazzini, nella zona antistante la stazione ferroviaria. Le indagini sono partite dopo la denuncia di un minore, che è stato accerchiato, minacciato e deriso, aggredito fisicamente, colpendolo ripetutamente e facendolo cadere a terra, scagliandogli addosso un cestino metallico e vantandosi di far parte di una nota baby-gang della zona. In base agli accertamenti e alle testimonianze ricevute, gli agenti sono riusciti a individuare la zona di provenienza degli aggressori, poi la loro identità è stata accertata grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, presenti a bordo dei treni. Le telecamere hanno ripreso i componenti della banda durante l'arrivo e la ripartenza dalla stazione di Novara. Dalla visione degli album fotografici, forniti dalla Polfer, la vittima e alcuni testimoni hanno inoltre riconosciuto gli autori dell'aggressione. Sono stati indagati in stato di libertà in concorso per lesioni personali aggravate da futili motivi, discriminazione razziale, minaccia, e danneggiamento e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria.