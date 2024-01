GIUSTIZIA

Stretta sulle intercettazioni. Nordio: "Spesa va ridotta"

Nelle comunicazioni al Parlamento, il Guardasigilli ha sottolineato l'"impatto negativo" dei ritardi della giustizia "che ci costano 2 punti di Pil". Intanto, la Commissione del Senato ha approvato l'articolo 2 del ddl che regola la pubblicazione delle registrazioni

“La nostra preoccupazione fondamentale è quella di rendere la giustizia rapida ed efficiente. Una giustizia rapida può essere una giustizia iniqua” ma “una giustizia lenta è sempre una non giustizia, una giustizia denegata”. È perentorio il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nelle sue comunicazioni al Parlamento sull’amministrazione della Giustizia, ricordando l’“impatto negativo” dei ritardi della giustizia “che ci costano 2 punti di Pil”.

Altrettanto risoluto è parso a proposito di uno dei temi scottanti, quello delle intercettazioni. “Non saranno mai toccate le intercettazione nelle inchieste su mafia, terrorismo o gravi reati ma una razionalizzazione della spesa è necessaria”, ha precisato il Guardasigilli parlando del decreto che ha individuato le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione con la determinazione delle relative tariffe, entrato in vigore nel 2023. A questo proposito Nordio ha parlato dell’adozione di un tariffario unico, valido per tutti gli uffici giudiziari che rende i compensi ivi stabiliti obbligatori e vincolanti.

Intanto, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’articolo 2 del ddl Nordio che punta a vietare la pubblicazione delle intercettazioni che riguardano terze persone. Non potranno essere trascritti neanche i loro dati. Entro oggi si dovrebbe concludere l’esame del provvedimento che è atteso in Aula per la prossima settimana.