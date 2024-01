Grimaldi, in cig 850 a Carrefour a Torino, pronta interrogazione

"Cassa integrazione per circa 850 dipendenti impiegati nei sei ipermercati Carrefour dell'area di Torino e provincia. Il gruppo francese parla di necessità legate allo 'scenario economico complessivo' ma assicura di voler consolidare la presenza in Piemonte. In genere questo è il gergo che prelude a un forte ridimensionamento". Lo dichiara il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi. "Già lo scorso anno Carrefour - ha aggiunto Grimaldi - ha incentivato tanti dipendenti al licenziamento su base volontaria. I fatturati e le vendite sono in calo e la concorrenza di altri grandi catene come Pam è forte. Ma l'azienda ha il dovere e la responsabilità verso i lavoratori e le lavoratrici di fare conoscere quali investimenti farà per salvare quei punti vendita e di condividere con le rappresentanze sindacali le decisioni sull'organizzazione del lavoro di dipendenti che aspettano il rinnovo contrattuale da quattro anni. Per questo sto depositando un'interrogazione sulla vicenda".