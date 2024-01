Piemonte, più fondi per protezione civile e operai forestali

Il bilancio della Regione prevede più fondi per la protezione civile e gli operai forestali. Lo ha evidenziato oggi in Commissione Ambiente l'assessore Marco Gabusi, illustrando i capitoli di spesa relativi alle materie 'protezione civile e difesa del suolo'. I fondi per la Protezione civile arrivano a circa 10 milioni annui, e salgono le risorse per fare fronte alle assunzioni e stabilizzazioni degli operai forestali, che superano i 15 milioni. La Commissione ha in questo modo iniziato l'iter per l'espressione del parere consultivo sul Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Piemonte per le materie di propria competenza.