Gallo (Pd), accelerare su collegamenti Sfm valli olimpiche

"Il Servizio ferroviario metropolitano prende forma: ora serve accelerare gli interventi per collegare le valli olimpiche, attivare la linea Sfm8 per Ivrea e Settimo e migliorare il servizio della linea Sfm1. E in parallelo si deve dare una risposta seria ai tanti pendolari, come quelli della Rivarolo-Chieri, che quotidianamente segnalano disservizi, ritardi e cancellazioni". Così il capogruppo Pd in Regione, Raffaele Gallo, che su questo annuncia una interpellanza. "Dal 20 gennaio - sottolinea l'esponente Dem - il sistema ferroviario metropolitano compirà un'altra evoluzione, rivoluzionando i trasporti della città metropolitana di Torino, accorciando le distanze tra i territori e collegando il nostro aeroporto di Caselle in modo rapido, veloce e diretto con Torino e le Valli di Lanzo. Il Pd seguirà con attenzione i tempi di realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari al potenziamento del nodo di Torino per collegare nel più breve tempo possibile le Valli olimpiche a questa infrastruttura". "Tutti questi interventi - rimarca - sono già finanziati da anni e adesso fanno parte del Pnrr: devono essere portati a termine per dotare finalmente il territorio di una linea efficiente e capillare di trasporti pubblici".