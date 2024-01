Circolo dei lettori, incontri sulla Shoah

"La memoria difficile. Ricordare, dimenticare, negare": è il ciclo di incontri pensato e curato dalla Fondazione Circolo dei lettori intorno al Giorno della memoria "per esplorare insieme il gesto e la fatica del ricordare". Gli appuntamenti prendono il via domani, giovedì 18, a Torino con una riflessione sull'antisemitismo, e si snodano fino a mercoledì 31 gennaio. Discutono di antisemitismo Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Milena Santerini, pedagogista ed ex deputata, la giornalista e scrittrice Assia Neumann Dayan con il direttore della Fondazione Circolo dei lettori Elena Loewenthal. Si prosegue venerdì 19 con gli autori Davide Piacenza e Guido Bosticco che si confrontano sul tema molto attuale della Cancel Culture. La settimana prossima l'autrice Chiara Colombini e il professor Enrico Manera dedicano il loro incontro alla lotta di Liberazione italiana; mentre l'autore tedesco Demian Lienhard conversa con Petunia Ollister a partire dal romanzo che ruota intorno alla musica usata dalla propaganda nazista. Nell'ultima settimana l'autore Alberto Siracusano scandaglia il confine labile tra memoria rimossa e menzogna; intorno ad Anna Frank, discutono Frediano Sessi e Bruno Maida mentre in chiusura Giulia Corsalini discute con Elena Varvello a partire sul suo romanzo sul potere modellante della memoria.