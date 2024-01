Caso Pozzolo: Procura, convocato da procuratore e sostituto

L'interrogatorio di Emanuele Pozzolo, il parlamentare di FdI indagato per lo sparo, con il ferimento di una persona, nella notte di Capodanno a Rosazza (Biella), è durato pochi minuti, il tempo di espletare tutte le formalità, dal momento che l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. In una nota diffusa questa mattina dall'ufficio del procuratore della Repubblica di Biella, Teresa Angela Camelio, "si conferma che nella giornata del 17 gennaio, previo invito a presentarsi, debitamente notificato, è comparso dinnanzi al procuratore e al sostituto procuratore titolare dell'indagine, l'on. Emanuele Pozzolo che, alla luce delle più recenti notizie apparse sui quotidiani, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Le indagini proseguono", conclude la nota della procura Biellese. Pozzolo sarà quasi sicuramente convocato di nuovo dai magistrati quando arriveranno gli esiti dello Stub per la ricerca di tracce di polvere da sparo negli indumenti, e della perizia balistica chiesta dagli inquirenti.