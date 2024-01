Movimento valdese celebra 850 anni, falò accesi in tutta Italia

Il movimento dei Valdesi festeggia gli 850 di storia e accenderà i suoi tradizionali falò in tutta Italia. "La celebrazione di una decisione importante per l'Europa, che non riguarda solo i valdesi ma tutti noi europei", ha sottolineato il direttore della Fondazione Centro culturale valdese, Davide Rosso, alla presentazione del programma per festeggiare la conversione di Valdo da Lione e la nascita del movimento valdese. Apertura il 3 febbraio con il convegno 'Eresie di ieri, eresie di oggi' a Torre Pellice (Torino), e poi mostre, incontri, viaggi e passeggiate nei luoghi del Piemonte e d'Europa che testimoniano la storia e la presenza del movimento valdese. Culmine delle celebrazioni, i tradizionali falò della libertà per l'anniversario delle lettere patenti, che - spiega Erika Tomassone, vice moderatora della Tavola Valdese - "quest'anno saranno accessi in diverse parti d'Italia". "Oggi - sottolinea il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo - il mondo vive una fase di turbolenza e una dimensione complessa, ogni giorno scopre che tutta una serie di equilibri che conoscevamo sono in grande cambiamento. Fondamentale è dunque stringerci intorno ai valori comuni, giustizia, libertà di espressione e di credo religioso, mutuo rispetto. Nel rispetto delle singole identità, che ci sono ed è un bene, dobbiamo - ha detto Lo Russo - in queste trovarci nei valori comuni. E la comunità valdese ha sempre dimostrato una forte identità ed è sempre stata capace di farne un mezzo di apertura e non di chiusura".