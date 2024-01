Casa e rigenerazione urbana, Torino cerca giovani idee

E' incentrato sui temi della rigenerazione urbana nel cuore storico di Torino il secondo bando della sesta edizione di 'AAA architetticercasi', il concorso di idee sul tema della casa abbordabile e della trasformazione urbana promosso da Confcooperative Habitat che, insieme a Padova ha scelto anche il capoluogo piemontese per due bandi paralleli. L'iniziativa è rivolta ad architetti, urbanisti, paesaggisti e ingegneri under 33. L'area individuata è l'Isolato Sant'Eligio nella zona nordovest del centro, per la quale dovrà essere presentata una "proposta strategica unitaria che preveda l'innesto di abitazioni abbordabili e di una mixité di usi collettivi e la restituzione alla città di spazi aperti pubblici con vocazione pedonale". I progetti vanno presentati entro il 27 maggio. "Uno degli obiettivi più sfidanti dell'amministrazione dice la vicesindaca Michela Favaro - è la valorizzazione e rivitalizzazione del patrimonio pubblico. L'area scelta ricopre un ruolo chiave nella composizione del tessuto storico ed è importante per la Città ricevere sollecitazioni nuove e stimolanti e sollecitare nuove funzioni e vocazioni, soprattutto se vengono da giovani professionisti". "Nell'ambito del lavoro sul nuovo Piano Regolatore - aggiunge l'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni - è interessante raccogliere suggestioni capaci di lavorare sulle nuove istanze e le nuove priorità della città ed esplorare i diversi modi con cui gli spazi costruiti e quelli aperti possono essere pensati".