Opera di Nespolo nuovo logo del grattacielo Piemonte

Un'opera dell'artista Ugo Nespolo è il nuovo logo del Grattacielo Piemonte, sede a Torino della Regione. Affiancherà quello istituzionale, come ha spiegato, questa mattina alla presentazione, il presidente Alberto Cirio. Nell'ultima creazione del maestro il territorio è rappresentato dai monumenti delle province e dalle loro eccellenze. Alcune di queste sono la storica Cinquecento, lo spumante di Asti, le nocciole, la macchina da scrivere della Olivetti, i gioielli di Valenza, i dolci biellesi, vini e c'è anche la Sacra di San Michele, simbolo del Piemonte. L'opera è stata svelata nella Sala Trasparenza. "Quando l'arte si volge verso il sociale trova il suo aspetto migliore e genuino. Ho scelto alcuni elementi caratterizzanti delle provincie, ce ne sarebbero stati anche molti altri - ha spiegato Nespolo - A questo grattacielo del mio amico Fuksas serviva un po' di colore". "Questa è la casa dei piemontesi. Io sono piemontese, adoro Torino - ha aggiunto Nespolo - Questo è uno spot generale sul Piemonte e le sue province, un mio modesto contributo per questo grattacielo. Rimango a disposizione della mia regione". "Ognuna di queste immagini ha un significato. In quest'opera c'è tutto l'ingegno della nostra terra. C'è tutto il nostro Piemonte, la nostra storia, la nostra cultura, i valori religiosi ed economici. C'è il nostro popolo - ha sottolineato Cirio - L'inaugurazione di oggi è un'ulteriore tappa per la casa dei piemontesi".