Le Topolino one-off dedicate a Mickey Mouse al Lingotto

Le Fiat Topolino one-off dedicate a Mickey Mouse fanno il loro debutto nell'elicoidale rampa nord del Lingotto, grazie a un'iniziativa che nasce in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli. Le opere sono le protagoniste di un percorso che coinvolge il centro commerciale Lingotto, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nel mondo delle Fiat Topolino one-off, per poi concludere il viaggio con Casa 500 e La Pista 500. La Fiat ha creato per il centesimo anniversario Disney cinque versioni a tema della nuova Fiat Topolino dedicate proprio all'iconico personaggio Disney. Una di queste è stata concepita attraverso la collaborazione speciale con l'artista Disney Giorgio Cavazzano, e le altre quattro disegnate dal Centro Stile Fiat e ispirate dai creativi Disney, si posizionano in un ambiente e un movimento artistico distinto, ruotando attorno a quattro temi: historical, modern, street, e abstract.