Confartigianato, un errore dare risorse solo alle auto green

"Insistere nel destinare ingenti risorse (quasi 1,8 miliardi di euro nel triennio 2022-2024) solo per incentivare l'acquisto di auto elettriche o ibride è un errore che non tiene conto delle esigenze della maggior parte dei cittadini italiani. Il 2023 si è infatti chiuso, come l'anno precedente, con un numero di richieste inferiore agli incentivi messi a disposizione per queste tipologie di alimentazione, mentre i fondi per le auto a combustione interna e per i motocicli e ciclomotori a combustione interna si esauriscono in pochi giorni". La afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino. "Riteniamo che gli incentivi si accaniscano sul forzare un ricambio dell'auto che i cittadini non vogliono o non possono ancora sostenere.- continua De Santis - Serve un cambio di rotta e, sarebbe opportuno avvenisse entro febbraio quando è previsto il via libera e l'effettiva attuazione del decreto riguardante i recenti incentivi per l'acquisto di veicoli per il 2024". Al 2021 il parco auto del Piemonte si configurava così: il 48,3% dei veicoli a benzina, il 9,8% gpl, 1,2 a metano, 37,4% gasolio mentre le auto elettriche sono solo lo 0,3% pari a poco più di 8.600 mezzi.