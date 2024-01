Pichetto, sui temi ambientali l'Europa sia equilibrata

"Forse per la prima volta le elezioni europee non sono solo una competizione fra partiti ma si dà un indirizzo all'Unione Europea su come la pensano gli europei. Confidiamo molto in questo. La scelta del voto politico ha quindi un peso sull'indirizzo della nuova Commissione europea e sui temi ambientali chiediamo ci sia equilibrio". A dirlo è stato il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, a Torino al congresso della Coldiretti sul tema 'Gli allevamenti e la qualità dell'aria' "La scelta politica che faranno gli elettori è importante perché darà l'indirizzo", ribadisce il ministro sottolineando che sulle tematiche ambientali bisogna agire "non in modo ideologico. Non mettiamo in discussione l'obiettivo finale - conclude - ma deve essere graduale e ragionato, non possiamo da un giorno all'altro vietare le cose".